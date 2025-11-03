Прямо сейчас:
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов удостоен ордена "За доблестный труд"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 03.11.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянному Представителю Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгию Мурадову государственную награду Российской Федерации орден «За доблестный труд».

Георгий Мурадов отмечен орденом указом Президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей Аксёнов поздравил Георгия Мурадова с высокой наградой.

Благодарю Георгия Львовича за многолетний труд, направленный на созидание, на развитие родного Крыма и России. За планомерную и такую важную работу по продвижению Крыма на различных международных площадках. Желаю новых успехов и достижений на благо Родины! – сказал Глава республики.

СПРАВКА. Орден «За доблестный труд» учрежден в феврале 2024 года. Вручается за большие заслуги в трудовой (служебной) деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала Российской Федерации; за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции; за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития Российской Федерации и за эффективное решение социально значимых задач.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 14

