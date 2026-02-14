Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Заместителем министра спорта Республики Крым назначен Герой России Владимир Манохин
Новости Республики
Заместителем министра спорта Республики Крым назначен Герой России Владимир Манохин
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Заместителем министра спорта Республики Крым назначен Герой России Владимир Манохин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 14.02.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о назначении участника специальной военной операции Героя Российской Федерации Владимира Манохина на должность заместителя министра спорта Республики Крым.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Совета министров Республики Крым.

Сергей Аксёнов отметил, что Герой России Владимир Манохин является участником федеральной программы «Время героев», разработанной по поручению Президента Владимира Путина.

В Министерстве спорта РК Владимир Александрович будет обеспечивать контроль развития в республике паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях. Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут выстроить ему эффективную работу в новой должности, – сказал Глава республики и пожелал Герою России успехов в работе.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Совет Федерации России делает очень многое для развития Республики Крым"

СПРАВКА. Владимир Манохин – участник специальной военной операции с осени 2022 года. Летом 2024-го вместе с другими бойцами сумел занять позиции в районе села Крынки Херсонской области и удерживать их в течение трех недель. Будучи командиром батальона, продолжал руководить, несмотря на ранения, и сдерживать атаки врага, за что и был удостоен высокого звания Героя России. Также награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.