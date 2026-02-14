Заместителем министра спорта Республики Крым назначен Герой России Владимир Манохин

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Совета министров Республики Крым.

Сергей Аксёнов отметил, что Герой России Владимир Манохин является участником федеральной программы «Время героев», разработанной по поручению Президента Владимира Путина.

В Министерстве спорта РК Владимир Александрович будет обеспечивать контроль развития в республике паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях. Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут выстроить ему эффективную работу в новой должности, – сказал Глава республики и пожелал Герою России успехов в работе.

СПРАВКА. Владимир Манохин – участник специальной военной операции с осени 2022 года. Летом 2024-го вместе с другими бойцами сумел занять позиции в районе села Крынки Херсонской области и удерживать их в течение трех недель. Будучи командиром батальона, продолжал руководить, несмотря на ранения, и сдерживать атаки врага, за что и был удостоен высокого звания Героя России. Также награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым