Замглавы администрации Симферополя, простояв 40 минут на остановке, ощутил себя простым горожанином

Заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов провел мониторинг работы общественного транспорта крымской столицы. Без помпы и обилия проверяющих. Просто вышел вечером на остановку и… простоял на ней почти час.

Выбор пал на остановку площадь Ленина на улице Севастопольской по направлению движения в сторону площади Советской. Через эту остановку проходят 8 автобусных маршрутов, в том числе 96 Пневматика-Марьино, — написал на своей странице в Facebook Балахонов.

На остановку чиновник вышел в 19:47, простоял до 20.27. Маршрута №96 так и не дождался…как, впрочем, и других.

Проверив движение маршрутов на Яндекс Картах, выяснил, что автобусы некоторых маршрутов все-таки идут в нужную сторону, но самовольно изменив схему движения и двигаясь вместо улицы Севастопольской по проспекту Кирова. На завтра пригласил представителей перевозчиков в администрацию для выяснения причин происходящего и принятия мер. В то же время, за время моего нахождения на остановке на ней присутствовало всего 2 человека (мама с ребёнком), которые, простояв 10 минут, ушли на параллельную остановку на пр. Кирова, посчитав, что с неё уедут быстрее, — рассказал Балахонов.

Замглавы администрации решил инициировать опрос симферопольцев, удобно ли параллельное движение разных маршрутов по проспекту Кирова и улице Севастопольской.