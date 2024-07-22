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Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в у в 2023 году
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 22.07.2024

Замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 года, который должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. «Следует отметить, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Зеленского Р. В. Машовец, — сообщили в ФСБ.

Российские правоохранительные органы ранее объявили его в розыск.

В июле прошлого года в Центре общественных связей ФСБ России сообщали, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР МО Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

источник: ТАСС 

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