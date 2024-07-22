Замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставки в Россию из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. «Следует отметить, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию вскрыта в апреле 2023 года в Республике Крым. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Зеленского Р. В. Машовец, — сообщили в ФСБ.