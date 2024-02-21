Замыкание электропроводки стало причиной пожара в селе Приятное Свидание

Этой ночью, в 22:12 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в селе Приятное Свидание. На территории частного домовладения загорелась хозпостройка.

По сигналу были направлены сотрудники ПЧ пгт. Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и в течение часа потушили огонь на площади 12 кв. метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, — сообщили в МЧС РК.

Самое главное, на этом пожаре обошлось без пострадавших.