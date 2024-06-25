Запасов крови в Севастополе достаточно, но нужна кровь с отрицательным резус фактором

Несмотря на то, что запасов крови в городе достаточно, с воскресенья в Севастопольский центр крови для донации обращается много неравнодушных горожан. Сотрудники центра благодарят всех, кто пришел исполнить эту благородную миссию.

Выражаем огромную благодарность всем севастопольцам, пришедшим сегодня на донацию. Объемы крови и ее компоненты, необходимые для обеспечения работы медицинских учреждений города, — заготовлены, — сообщается в социальной сети на страничке службы Центра крови.

Вместе с тем, указывается, что согласно поступившим от больниц заявкам есть необходимость в группах крови O(I), A(II), B(III), AB(IV) с отрицательным резус-фактором.

Севастополь в воскресенье, 23 июня был атакован дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. Четыре снаряда были сбиты, один «в результате воздействия средств ПВО» отклонился от траектории полета, его боевая часть взорвалась над городом. Кассетные суббоеприпасы упали на пляжи, где отдыхали люди. Четыре человека погибли, 153 получили ранения.

источник: «Севастопольская газета»