Запрет на ловлю рыбы из-за мазута: бизнес-омбудсмен Севастополя прокомментировал ситуацию

Временные ограничения на вылов рыбы и морепродуктов из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе могут нанести существенный удар по отрасли в Крыму и Севастополе. Чтобы не допустить этого на фоне любых запретов необходимы специальные программы поддержки, в том числе перепрофилирования, сообщил ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников.

К сожалению, ситуация в сфере рыболовства на Черном море складывается не лучшим образом. В связи с проведением специальной военной операции возникают постоянные ограничения на выход в море и вылов рыбы в определенных районах, а в некоторых районах промысел и вовсе запрещен. Если запрет на ловлю рыбы будет введен, это может привести к полному краху отрасли как в Севастополе, так и в Крыму. Для таких предприятий должны быть разработаны специальные программы поддержки, — сказал собеседник агентства.

Среди мер, которые бы помогли в случае запрета на вылов — прямая поддержка предприятий и частных предпринимателей в размере понесенных затрат. Также по словам бизнес-омбудсмена Севастополя, с учетом времени, которое потребуется на ликвидацию последствий крушения танкеров, необходимо предусмотреть программы перепрофилирования предприятий рыбной отрасли. Временным вариантом до принятия тех или иных ограничений может стать многоэтапная проверка и контроль улова. Подобный вариант как альтернатива запрету на ловлю рыбу потребует тщательной проработки и оценки.

По информации газеты «Известия» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Минсельхоз и Минприроды ввести временное ограничение на вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. Уточнялось, что эта продукция может быть небезопасна для здоровья россиян в результате последствий крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе. Накануне отмечалось, что Росрыболовство совместно с Государственным научным центром РФ «ВНИРО» продолжают мониторить ситуацию после ЧП в Керченском проливе.

Ситуация в Севастополе

Нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя 3 января, в регионе был объявлен режим ЧС регионального значения. Как отмечал губернатор города Михаил Развожаев, особенности береговой линии в Севастополе, в том числе наличие большого количества диких скалистых пляжей, к которым сложно добраться, осложняют уборку выявленных мазутных пятен. За все время работы собрали и утилизировали 148,2 тонны грунта, загрязненного мазутом.

В случае запрета на ловлю рыбы ограничения затронут около 30 предприятий и предпринимателей, которые работают в сфере рыболовства и рыбоводства в Севастополе, а также множество частных рыбаков. Как отметил Илья Пестерников, в 2023-2024 годах предприятия уже обращались в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе с просьбой о помощи в получении мер поддержки, поскольку ежемесячные расходы на содержание судов, причальных мощностей, холодильников и оплату труда экипажей являются весьма значительными.