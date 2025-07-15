Запрет на посещение лесов в Севастополе – обязательная мера! Действует высший класс пожароопасности

В Севастополе запрет на посещение лесов введен как минимум до 30 июля и будет продлен в случае необходимости. Об этом напомнили в Севприроднадзоре, призвав севастопольцев и гостей города воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила, направленные на сохранение фонда.

Чтобы не допустить возгораний, ежедневно лесниками вместе с казачеством, полицией, МЧС и отрядом «Севастополь» проводятся рейды. Силовые структуры привлекаются к патрулированию для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ситуация с пожарной опасностью остаётся крайне напряженной. Угроза возгорания сохраняется как от естественных факторов — например, сухих гроз, так и от неосторожного обращения с огнем. Сейчас любая искра может привести к беде. Мы не можем допустить повторения масштабных инцидентов прошлых лет, когда из-за игнорирования запретов происходили крупные пожары. Кроме того, нужно понимать, что многие территории имеют сложный рельеф, и эвакуация людей в случае возгорания может быть крайне затруднена, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Романа Денисова.

Разрешено посещение только специально оборудованных мест отдыха: урочища Торопова Дача , Аязьма и Турецкая поляна; пляжные зоны Золотой пляж и Ближний пляж; места отдыха Алсу , Узунджа , Парк 35-летия Победы и III Кордон, а также зона отдыха Сухая речка.

Доступ к этим зонам возможен только по Большой Севастопольской тропе от набережной Балаклавы через Генуэзсккую крепость. Перемещение за пределы обозначенных зон расценивается как нарушение особого противопожарного режима.

Наша основная цель усиления контроля — не массовое привлечение к ответственности, а профилактика и разъяснительная работа. Мы видим, что большинство граждан адекватно воспринимают введенные меры и соблюдают их. Однако остаются те, кто умышленно игнорирует запрет, разжигает костры и даже берёт с собой детей, — рассказал начальник отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Артем Еременко.

За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом от 40 000 рублей.

С начала года проведено более 260 надзорных мероприятий на территориях ООПТ. Выписано штрафов в общей сложности на 300 тыс. рублей, из которых порядка 75% уже взыскано.

Севприроднадзор призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временному запрету на посещение лесов. Ответственное поведение позволит избежать трагических последствий, сохранить уникальную природу региона и обеспечить безопасность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя