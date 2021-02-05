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Запросы в систему нотариата по наследственным делам судьи смогут направлять электронно

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:29 05.02.2021

Разработано специальное программное обеспечение, которое предоставит возможность судьям в рамках рассмотрения гражданских дел по наследственным спорам использовать информацию из единой информационной системы нотариата. Соответствующее соглашение заключено между Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой.

Специальный портал ЕИС нотариата поможет судьям общей юрисдикции получать сведения о наличии наследственных дел, сформировать запрос в виде электронного документа в адрес нотариуса, открывшего наследственное дело, о предоставлении суду необходимых сведений. Отмечается, что внедрение данного сервиса оптимизирует и упростит процесс взаимодействия с региональными нотариальными палатами. Также сообщается, что в настоящее время идет работа по организации взаимодействия судов с региональными нотариальными палатами в электронном виде, — отмечают специалисты.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

Запросы в систему нотариата по наследственным делам судьи смогут направлять электронно

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