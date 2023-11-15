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Запущен официальный Telegram-канал крымского стенда на Международной выставке-форуме «Россия»
Фото: rk.gov.ru

Запущен официальный Telegram-канал крымского стенда на Международной выставке-форуме «Россия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:58 15.11.2023

Запущен официальный Telegram-канал крымского стенда, рассказывающий о мероприятиях Республики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. С его помощью каждый желающий может узнать свежие новости о работе площадки Республики Крым и анонсы запланированных мероприятий.

Материалы экспозиции нашего региона наглядно, с использованием новых информационных технологий, рассказывают о достижениях во всех сферах деятельности и просто о жизни крымчан. Каждый гость сможет увидеть яркие и убедительные презентации отраслей, видеоролики о самых результативных проектах, встречи с людьми, благодаря которым эти достижения явились миру (участники Крымской весны, строители трассы «Таврида», Крымского моста, археологи, открывшие пещеру «Таврида» и т.д.). Центральная экспозиция стенда – 4 светодиодных экрана, которые выполнены в виде «лепестков», переходящих от «пола» к «потолку», в видеоизображении которых будет жить полуостров во всем многообразии, — рассказали в республиканском Совмине.

Объёмная интерактивная карта Крыма, обрамленная натуральными морскими раковинами, экспозицией из настоящих лечебных крымских трав подчеркивает, что полуостров это – безопасная, экологически чистая, зеленая территория, предназначенная для «оздоровления души и тела». Также стенд оборудован дополнительным экраном для демонстрации деловой информации, презентаций, видеороликов и тач-панелью, которая знакомит посетителей с интерактивными картами, 3D турами по различным объектам, позволит забронировать путевку в санаторий или приобрести целое путешествие с региональной системой лояльности «Карта гостя Крыма и Севастополя».

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Специальная аудиосистема знакомит гостей со 120-ю самыми знаковыми достопримечательностями Крыма, которые расскажут о себе от первого лица («Мобильное приложение «Таврида.Гид»). Республика Крым представляет на своем стенде более 200 проектов. Кроме того, подготовлены мероприятия, которые на крымском стенде проходят в течение 10 дней. Так, с 16 по 26 ноября «десятидневка» посвящена спорту.

Напомним, крымчане могут проголосовать за лучшие достижения Крыма на сайте Достижения.рф.

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