Запуск кафе или ресторана. С чего стартовать в бизнесе со статусом «общественное питание» — ключевые моменты

Здесь, конечно, стоит отметить, что существуют специализированные компании, предоставляющие услуги по открытию и оснащению кафе и ресторанов «под ключ». Включая консультации по бизнес-плану, помощь в выборе локации, разработку меню, обеспечение необходимым оборудованием и т.д. Такие услуги включают в себя полный цикл подготовки и запуска бизнеса.

И чаще всего именно этот вариант развития ситуации наиболее эффективный. Как ни крути, а стартовать в сфере общественного питания — задача весьма не простая, со многими составляющими. Плюс к этому: здесь как нигде работает принцип — как вы лодку назовёте… Другими словами, безошибочный старт — на 70% залог успеха в дальнейшем развитии.

Но что же в целом стоит учитывать «замахиваясь» на открытие кафе или ресторана? Отметим несколько ключевых моментов: