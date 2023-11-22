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Запуск кафе или ресторана. С чего стартовать в бизнесе со статусом «общественное питание» — ключевые моменты
фото: pikist.com

Запуск кафе или ресторана. С чего стартовать в бизнесе со статусом «общественное питание» — ключевые моменты

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:36 22.11.2023

Здесь, конечно, стоит отметить, что существуют специализированные компании, предоставляющие услуги по открытию и оснащению кафе и ресторанов «под ключ». Включая консультации по бизнес-плану, помощь в выборе локации, разработку меню, обеспечение необходимым оборудованием и т.д. Такие услуги включают в себя полный цикл подготовки и запуска бизнеса.

И чаще всего именно этот вариант развития ситуации наиболее эффективный. Как ни крути, а стартовать в сфере общественного питания — задача весьма не простая, со многими составляющими. Плюс к этому: здесь как нигде работает принцип — как вы лодку назовёте… Другими словами, безошибочный старт — на 70% залог успеха в дальнейшем развитии.

Но что же в целом стоит учитывать «замахиваясь» на открытие кафе или ресторана? Отметим несколько ключевых моментов:

Бизнес-план:

  • исследование рынка: в частности, определяется целевая аудитория, анализируется конкуренция, исследуются популярные тренды в области питания.
  • финансовый план: рассчитываются все затраты, начиная от аренды помещения до закупки оборудования и продуктов. Также учитываются затраты на маркетинг и персонал.

Поиск места:

  • локация: место выбирается с учетом целевой аудитории, доступности и конкуренции.
  • разрешения и лицензии: и такой бюрократии, к слову, много. В каждом конкретном случае по таким вопросам стоит консультироваться со специалистами.

Дизайн интерьера и оборудование:

  • дизайн: пространство должно отражать концепцию заведения, разумеется.
  • оборудование: покупка необходимого оборудования для кухни и обслуживания посетителей. Здесь отметим, что речь о профессиональной технике, приспособлениях и т.д. Многое из этого перечня имеет определенные требования по эксплуатации, закреплённые на нормативном уровне.

Меню и поставщики:

  • и тот, и другом момент для успешной реализации требует определённых профессиональных знаний и навыков.

Персонал:

  • отбор персонала.
  • обучение.

Маркетинг и реклама:

  • продвижение: для успешного запуска дела должна быть разработана стратегия маркетинга для привлечения клиентов. В том числе, на данный момент речь идёт о создании площадок (сайт, блог, страницы в социальных сетях) для распространения информации о заведении.

Финансовый учет и системы управления:

  • бухгалтерия: существуют специальные системы бухгалтерского учета для отслеживания финансов и налогов, а также управления заведениями общественного питания. Для результативной деятельности они должны быть внедрены в обязательном порядке.

Эксперты подчёркивают: запуск ресторанного бизнеса — это долгосрочное предприятие, и важно готовиться к трудностям. Однако с правильным подходом и планом действий есть все шансы на успех.

Кафе и рестораны — оснащение 

И это краеугольный камень при открытии любого заведения, связанного с общественным питанием. Отметим, что список оборудования и «бытовых мелочей» в этой фере весьма велик. Причём большинство пунктов из этого перечня идут со статусом «профессиональный». То есть, в девяти из десяти случаев нельзя прийти в обычный хозяйственным магазин и купить какой-то предмет, технику для того, чтобы «поставить на службу» в кафе. Требования здесь высокие. «Закупаться» придётся в специализированных магазинах и у специализированных компаний.

В целом же, оснащение ресторана или кафе зависит от его концепции, размеров и особенностей меню. Вот список основного оборудования и бытовых мелочей, которые могут потребоваться:

Кухонное оборудование:

  • плиты и духовки;
  • грили и жаровни;
  • посуда для кухни (кастрюли, сковороды и т.д.);
  • холодильники и морозильные камеры;
  • мойки для посуды;
  • посудомоечные машины;
  • кухонные столы и стеллажи;
  • оборудование для приготовления кофе.

Оборудование для обслуживания:

  • столы и стулья;
  • барное оборудование.
  • посуда и столовые приборы (тарелки, вилки, ножи, стаканы и т.д.);
  • подносы и лотки.

Технологии и POS-системы:

  • POS-терминалы: для учета заказов и оплаты.
  • системы онлайн-заказов: если планируется доставка или оформление заказов через интернет.
  • Wi-Fi: для удобства посетителей.

Мебель и декор:

  • детали интерьера;
  • элементы освещения (как для зала, так и для кухни с подсобными помещениями).

Безопасность и санитария:

  • системы пожарной безопасности: датчики дыма, огнетушители.
  • системы вентиляции. 

Товары для уборки и гигиенические средства:

  • моющие средства: для уборки помещения;
  • средства гигиены: полотенца, жидкое мыло и т.д.

Много? Но это лишь базовый список, и необходимость конкретного оборудования может зависеть от специфики бизнеса. Важно также соблюдать стандарты безопасности и санитарии в соответствии с местными законами и требованиями.

Готовые решения для общепита

Действительно, такие решения существуют. Представляют собой готовые бизнес-модели, которые предлагаются предпринимателям для покупки и запуска различных типов заведений, связанных с общественным питанием. Эти решения часто включают в себя всю необходимую концепцию, бренд, бизнес-процессы, оборудование и поддержку.

В контексте ресторанного или кафе бизнеса, готовые решения могут предоставлять следующее:

Бренд и концепция:

  • готовый бренд с известным именем и репутацией.
  • зарекомендовавшая себя концепция заведения (как правило, показавшая себя успешной).

Бизнес-процессы:

  • оптимизированные процессы приготовления и обслуживания.
  • стандарты качества и обучение персонала.

Оборудование и дизайн:

  • перечень необходимого оборудования.
  • дизайн интерьера, соответствующий концепции.

Маркетинг и реклама:

  • поддержка в маркетинговых кампаниях.
  • готовые рекламные материалы.

Поддержка и обучение:

  • поддержка со стороны франчайзера.
  • обучение персонала.

Лицензии и разрешения:

  • помощь в получении необходимых лицензий и разрешений.

Финансовые преимущества:

  • Установленная система ценообразования.
  • Возможные экономии за счет масштабов.

Выбор готового решения может быть привлекательным для предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес, но предпочли бы иметь уже проверенную и успешную модель. Однако важно внимательно изучить предложение, оценить свою способность следовать стандартам франчайзера, и провести подробное исследование рынка перед принятием решения.

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