Запуск кафе или ресторана. С чего стартовать в бизнесе со статусом «общественное питание» — ключевые моменты

Здесь, конечно, стоит отметить, что существуют специализированные компании, предоставляющие услуги по открытию и оснащению кафе и ресторанов «под ключ». Включая консультации по бизнес-плану, помощь в выборе локации, разработку меню, обеспечение необходимым оборудованием и т.д. Такие услуги включают в себя полный цикл подготовки и запуска бизнеса.
И чаще всего именно этот вариант развития ситуации наиболее эффективный. Как ни крути, а стартовать в сфере общественного питания — задача весьма не простая, со многими составляющими. Плюс к этому: здесь как нигде работает принцип — как вы лодку назовёте… Другими словами, безошибочный старт — на 70% залог успеха в дальнейшем развитии.
Но что же в целом стоит учитывать «замахиваясь» на открытие кафе или ресторана? Отметим несколько ключевых моментов:
Бизнес-план:
- исследование рынка: в частности, определяется целевая аудитория, анализируется конкуренция, исследуются популярные тренды в области питания.
- финансовый план: рассчитываются все затраты, начиная от аренды помещения до закупки оборудования и продуктов. Также учитываются затраты на маркетинг и персонал.
Поиск места:
- локация: место выбирается с учетом целевой аудитории, доступности и конкуренции.
- разрешения и лицензии: и такой бюрократии, к слову, много. В каждом конкретном случае по таким вопросам стоит консультироваться со специалистами.
Дизайн интерьера и оборудование:
- дизайн: пространство должно отражать концепцию заведения, разумеется.
- оборудование: покупка необходимого оборудования для кухни и обслуживания посетителей. Здесь отметим, что речь о профессиональной технике, приспособлениях и т.д. Многое из этого перечня имеет определенные требования по эксплуатации, закреплённые на нормативном уровне.
Меню и поставщики:
- и тот, и другом момент для успешной реализации требует определённых профессиональных знаний и навыков.
Персонал:
- отбор персонала.
- обучение.
Маркетинг и реклама:
- продвижение: для успешного запуска дела должна быть разработана стратегия маркетинга для привлечения клиентов. В том числе, на данный момент речь идёт о создании площадок (сайт, блог, страницы в социальных сетях) для распространения информации о заведении.
Финансовый учет и системы управления:
- бухгалтерия: существуют специальные системы бухгалтерского учета для отслеживания финансов и налогов, а также управления заведениями общественного питания. Для результативной деятельности они должны быть внедрены в обязательном порядке.
Эксперты подчёркивают: запуск ресторанного бизнеса — это долгосрочное предприятие, и важно готовиться к трудностям. Однако с правильным подходом и планом действий есть все шансы на успех.
Кафе и рестораны — оснащение
И это краеугольный камень при открытии любого заведения, связанного с общественным питанием. Отметим, что список оборудования и «бытовых мелочей» в этой фере весьма велик. Причём большинство пунктов из этого перечня идут со статусом «профессиональный». То есть, в девяти из десяти случаев нельзя прийти в обычный хозяйственным магазин и купить какой-то предмет, технику для того, чтобы «поставить на службу» в кафе. Требования здесь высокие. «Закупаться» придётся в специализированных магазинах и у специализированных компаний.
В целом же, оснащение ресторана или кафе зависит от его концепции, размеров и особенностей меню. Вот список основного оборудования и бытовых мелочей, которые могут потребоваться:
Кухонное оборудование:
- плиты и духовки;
- грили и жаровни;
- посуда для кухни (кастрюли, сковороды и т.д.);
- холодильники и морозильные камеры;
- мойки для посуды;
- посудомоечные машины;
- кухонные столы и стеллажи;
- оборудование для приготовления кофе.
Оборудование для обслуживания:
- столы и стулья;
- барное оборудование.
- посуда и столовые приборы (тарелки, вилки, ножи, стаканы и т.д.);
- подносы и лотки.
Технологии и POS-системы:
- POS-терминалы: для учета заказов и оплаты.
- системы онлайн-заказов: если планируется доставка или оформление заказов через интернет.
- Wi-Fi: для удобства посетителей.
Мебель и декор:
- детали интерьера;
- элементы освещения (как для зала, так и для кухни с подсобными помещениями).
Безопасность и санитария:
- системы пожарной безопасности: датчики дыма, огнетушители.
- системы вентиляции.
Товары для уборки и гигиенические средства:
- моющие средства: для уборки помещения;
- средства гигиены: полотенца, жидкое мыло и т.д.
Много? Но это лишь базовый список, и необходимость конкретного оборудования может зависеть от специфики бизнеса. Важно также соблюдать стандарты безопасности и санитарии в соответствии с местными законами и требованиями.
Готовые решения для общепита
Действительно, такие решения существуют. Представляют собой готовые бизнес-модели, которые предлагаются предпринимателям для покупки и запуска различных типов заведений, связанных с общественным питанием. Эти решения часто включают в себя всю необходимую концепцию, бренд, бизнес-процессы, оборудование и поддержку.
В контексте ресторанного или кафе бизнеса, готовые решения могут предоставлять следующее:
Бренд и концепция:
- готовый бренд с известным именем и репутацией.
- зарекомендовавшая себя концепция заведения (как правило, показавшая себя успешной).
Бизнес-процессы:
- оптимизированные процессы приготовления и обслуживания.
- стандарты качества и обучение персонала.
Оборудование и дизайн:
- перечень необходимого оборудования.
- дизайн интерьера, соответствующий концепции.
Маркетинг и реклама:
- поддержка в маркетинговых кампаниях.
- готовые рекламные материалы.
Поддержка и обучение:
- поддержка со стороны франчайзера.
- обучение персонала.
Лицензии и разрешения:
- помощь в получении необходимых лицензий и разрешений.
Финансовые преимущества:
- Установленная система ценообразования.
- Возможные экономии за счет масштабов.
Выбор готового решения может быть привлекательным для предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес, но предпочли бы иметь уже проверенную и успешную модель. Однако важно внимательно изучить предложение, оценить свою способность следовать стандартам франчайзера, и провести подробное исследование рынка перед принятием решения.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор