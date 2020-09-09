Зарабатывать и состоять на учете в Центре занятости, получая пособие, нельзя. Случай в Симферополе

В Симферополе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую в мошенничестве при получении выплат.
В Управление МВД России по г. Симферополю поступило заявление от директора ТО ГКУ «Центр занятости населения» о том, что 30-летняя местная жительница незаконно получила выплату по безработице в размере 17216,78 рублей. Согласно законодательству Российской Федерации, государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по безработице в период поиска работы, в период временной нетрудоспособности безработного, а также возможность участия в оплачиваемых общественных работах. Но не все граждане, получающие пособие по безработице, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности.
В результате проведения доследственной проверки участковые уполномоченные полиции установили, что подозреваемая состояла на учете в качестве безработной. Девушка устроилась на оплачиваемую работу по трудовому договору, но скрыла это от сотрудников центра занятости и продолжила получать пособие по безработице. От девушки поступили признательные показания в совершении преступления, — сообщили в МВД по РК.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
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