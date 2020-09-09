Зарабатывать и состоять на учете в Центре занятости, получая пособие, нельзя. Случай в Симферополе

В Симферополе участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую в мошенничестве при получении выплат.

В Управление МВД России по г. Симферополю поступило заявление от директора ТО ГКУ «Центр занятости населения» о том, что 30-летняя местная жительница незаконно получила выплату по безработице в размере 17216,78 рублей. Согласно законодательству Российской Федерации, государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по безработице в период поиска работы, в период временной нетрудоспособности безработного, а также возможность участия в оплачиваемых общественных работах. Но не все граждане, получающие пособие по безработице, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности.

В результате проведения доследственной проверки участковые уполномоченные полиции установили, что подозреваемая состояла на учете в качестве безработной. Девушка устроилась на оплачиваемую работу по трудовому договору, но скрыла это от сотрудников центра занятости и продолжила получать пособие по безработице. От девушки поступили признательные показания в совершении преступления, — сообщили в МВД по РК.