Заработала в полном объёме: подстанция скорой помощи № 9 на Камышовом шоссе Севастополя получила лицензию

В Севастополе начала работу новая подстанция скорой медицинской помощи № 9, расположенная на Камышовом шоссе. Учреждение получило лицензию на осуществление медицинской деятельности и теперь оказывает работает в полном объеме. Для строительства подстанции Правительство Севастополя выделило участок площадью более 3 000 кв. м., здание занимает 700 кв.м.

Есть просторный холл, столовые зоны, зона отдыха сотрудников, медицинские кабинеты. Санузлы оборудованы раздельно на обоих этажах, также имеются удобные места для принятия душа. Первый этаж отведен под кабинеты, обеспечивающие медицинскую деятельность бригад СМП, есть боксы для машин скорой помощи. Второй — занят помещениями для выездных сотрудников, где предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания вызова, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача по медицинской части Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Марину Мальцеву.

Лицензия на медицинскую деятельность — обязательное условие для работы подстанции. Она дает право оказывать экстренную помощь круглосуточно и гарантирует соблюдение всех стандартов, установленных Росздравнадзором. Перед выдачей разрешения объект прошел комплексную проверку на соответствие необходимым условиям.

С учетом того, что Гагаринский район значительно вырос в последние годы, создание новой подстанции вдобавок к уже имеющейся на улице Бориса Михайлова позволит оперативнее обслуживать в том числе жителей Фиолента. Здесь работают три группы специалистов: одна линейная выездная бригада и две бригады медицины катастроф. При этом здание способно разместить до шести бригад, — уточнила Марина Мальцева.

С 1 августа в новом здании начал работу и Территориальный центр медицины катастроф, который в случае чрезвычайных ситуаций обеспечивает координацию и слаженность оказания медицинской помощи.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя