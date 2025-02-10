Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля. Участвуете?

Уже более 6000 человек изъявили желание принять в нем участие. Все это – инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.
Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов.
Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 18 лет.
Обращаем внимание, что регистрация участников продлится до 12:00 (по Москве) 11 февраля. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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