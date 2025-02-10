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Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля. Участвуете?

Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля. Участвуете?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:09 10.02.2025

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.

Уже более 6000 человек изъявили желание принять в нем участие. Все это – инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.

Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов.

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Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 18 лет.

Обращаем внимание, что регистрация участников продлится до 12:00 (по Москве) 11 февраля. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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