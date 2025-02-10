Зарегистрироваться на конкурс социальных архитекторов можно до 11 февраля. Участвуете?

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.

Уже более 6000 человек изъявили желание принять в нем участие. Все это – инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении.

Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов.

Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 18 лет.

Обращаем внимание, что регистрация участников продлится до 12:00 (по Москве) 11 февраля. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя