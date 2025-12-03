«Защитники земли русской»: в Ливадийском дворце презентовали выставку о героях всех эпох

В торжественном открытии приняли участие заместитель главы администрации города Ялта Ренард Кутковский, начальник Управления культуры администрации города Ялта Лариса Гончарова, коллектив Ливадийского дворца-музея, представители крымского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» и кадеты Ливадийской школы. Во время работы экспозиции её посетят учащиеся всех школ Ялты.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы администрации города Ялта Ренард Кутковский:

На протяжении многих веков наша страна проходила через множество испытаний. И всегда находились герои, которые становились на её защиту. Сегодня здесь, на выставке вы узнаете о тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу землю, нашу Отчизну. Отрадно, что на открытии находятся наши кадеты. Уверен, что в течение всей выставки её посетят обучающиеся всех образовательных учреждений Ялты. В преддверии Дня Героев Отечества эта выставка станет символом памяти и уважения к тем, кто защищал Родину.

Представители крымского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» подробно рассказали подробно рассказали о концепции проекта. Руководитель направления Анна Дятлова отметила: «Медиагруппа уделяет большое внимание сохранению памяти о героях всех времён. В рамках Года защитника Отечества был создан проект «Защитники земли русской», направленный на сохранение традиционных ценностей. Особенность формата — QR-код на каждом стенде, позволяющий перейти к развёрнутому материалу о событии. Цель — напомнить о победах и героях, которыми мы гордимся».

Вместе с дизайнером Дмитрием Вертиховым мы создали материалы в лёгкой, доступной форме. Здесь представлены основные вехи нашей военной истории, сопровождаемые текстом. Уже опубликовано более 40 материалов, часть из них представлена на выставке. В нашей истории были разные страницы — героические и трагические, но неизменными оставались героизм и отвага защитников. Этот проект посвящён именно им, — дополнил обозреватель сайта РИА Новости Крым, один из авторов проекта Алексей Гончаров.

Ранее выставка «Защитники земли русской» была представлена в Мелитополе и Массандровском дворце.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта