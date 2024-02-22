Зашел мужик на стройку, посмотреть, что и где плохо лежит, а камеру-то и не приметил. Случай в Севастополе

Тихо «свистнул» и ушёл, называется, «нашёл»…
В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов со стройки. Момент проникновения злоумышленника на территорию строящегося объекта зафиксировала установленная камера видеонаблюдения.
В полицию обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что с цокольного помещения строящегося дома пропали принадлежащие ему электрические инструменты стоимостью около 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого в краже. Им оказался 32-летний безработный местный житель. Он признался в содеянном и выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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С тегами: УМВД России в Севастополе