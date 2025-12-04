Застройщиков Юга России приглашают на Второй Южный форум инноваций в девелопменте — пройдёт в Алуште в апреле

23 и 24 апреля в Алуште, в отеле «Море» пройдет Второй Южный форум инноваций в девелопменте. Мероприятие станет ключевой платформой для специалистов в сфере строительства и недвижимости. Мероприятие объединит экспертов по девелопменту, архитекторов, ведущие банки, представителей государственных органов и инвесторов, которые стремятся применять современные технологии и подходы в своих проектах. Участие в форуме предоставит возможность обменяться опытом, обсудить актуальные тренды и установить полезные деловые контакты. Программа форума будет еще более насыщенной, чем на аналогичном мероприятии минувшим летом, собравшем почти 400 представителей девелоперского сообщества. ЮФИД проходит при поддержке Правительства Республики Крым, КРО «Опора России», Фонда «Сколково».

Форум пройдет одновременно на трех площадках, мероприятие включает выступления экспертов, экспозону с деловой программой и формат воркшопов от ведущих экспертов-практиков отрасли. Событие охватит важные темы сферы недвижимости Юга России, такие как: комплексное развитие территорий, курортный девелопмент, маркетинг и продажи, кадровый потенциал отрасли, развитие управляющих компаний, финансирование девелоперских проектов, инвестиции и программы поддержки. Уже традиционно в рамках Форума будет работать отдельная секция, посвященная применению современных технологий и искусственного интеллекта в девелопменте и проектировании. Участники смогут узнать, как современные технологии могут оптимизировать процессы планирования, улучшить проектные решения и повысить эффективность девелоперских проектов.

«2025 год стал для Крыма и всего Юга России настоящим прорывом в сфере девелопмента: сегодня существует растущий тренд на увеличение объемов строительства, особенно в сфере курортного девелопмента, растет и присутствие крупного федерального бизнеса на территории полуострова. Растущий турпоток и объем инвестиций в девелоперские проекты не оставляют равнодушным, все, кто хоть раз побывали в Крыму, обязательно хотят здесь остаться. На ЮФИД мы вместе создали площадку для всех, кто заинтересован в развитии нашего региона, кто убежден в том, что Крым – это настоящая жемчужина и витрина внутреннего туризма. На Форуме у всех участников девелоперского сообщества есть возможность не только обрасти полезными контактами и обеспечить для себя стабильную и эффективную работу на полуострове, но и принять участие в формировании современных трендов рынка недвижимости. ЮФИД – это квинтэссенция созидания и сотворчества в создании комфортной среды для жизни и отдыха в Крыму», — рассказали организаторы мероприятия, учредители компании Development Consulting Дарья Плотникова и Мария Бедовая.

Мероприятие пройдет сразу на трех площадках конференц-сервиса отеля «Море» в Алуште и соберет более 600 представителей девелоперского сообщества Юга России. Для гостей в формате панельных дискуссий, лекций, ворк-шопов и бизнес-разборов выступят более 60 экспертов, которые охватят острые темы отрасли: продажи, маркетинг и продукт, проектирование, ИИ в девелопменте, кадровый потенциал отрасли, управляющие компании, финансирование девелоперских проектов, стоимостный консалтинг, строительство и генподряд, ИЖС, курортный девелопмент, ипотека и программы покупки, инвестиции в недвижимость, комплексное развитие территорий и экодевелопмент.

Как сообщили организаторы, площадка форума представляет собой уникальную возможность для участников получить знания о новых решениях и инновациях. Эти идеи помогут повысить эффективность работы в сфере девелопмента и значительно улучшить качество городских пространств. Участники смогут ознакомиться с передовыми практиками и обменяться опытом, что создаст основу для будущих успешных проектов в области градостроительства. Соорганизатор Форума — Группа Компаний «СДК», Мультиформатный проект «Мойнако», официальные партнеры события: Девелопер курортной недвижимости «Перспектива», Cosmos Hotel Group, Архитектурное бюро «Основа», Мастерская интегрированной архитектуры «Бюро 82», Upro Group и другие. Информационные партнеры: Geometria, Туристический портал Крыма, ТРК Крым, Крымская газета, КИА, Крымский журнал, журнал GeoMag, Аргументы и факты ЮГ, Радио «Спутник в Крыму», РБК.

Первый форум ЮФИД прошел в июне 2025 года в Ялте и стал ключевым событием Крыма для топ-менеджеров, генеральных директоров и инвесторов, заинтересованных в повышении эффективности работы в сфере девелопмента через внедрение современных технологий и подходов в своих проектах. Форум поддержан Правительством Республики Крым и лично Главой Республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Хэдлайнерами форума в прошлом году стали именитые эксперты: Илья Балахнин, Алексей Тугарев и Станислав Окрух, площадка за два дня собрала более 50 экспертов и около 400 участников.

Подробнее о мероприятии: https://юфид.рф

