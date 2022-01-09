Затишье перед бурей. Эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости COVID-19 после январских каникул

Готовимся к волне «Омикрона».

Хотя пока в России устойчиво снижается число новых случаев COVID-19, после новогодних каникул кривая заболеваемости может снова пойти вверх, полагают эксперты. Такой прогноз связан не только с массовым туризмом, но и с распространением отличающегося высокой заразностью штамма «Омикрон», который, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, уже передается среди тех, кто не выезжал из страны.

1 января число новых случаев коронавируса в России опустилось ниже символической отметки в 20 тыс. (19 751 заболевший), а затем продолжило снижаться. 9 января штаб отчитался уже о 16 246 заболевших за последние сутки. В ежедневных сводках впервые с начала 2021 года появились регионы с нулевым или почти нулевым приростом: Чукотский и Ненецкий автономные округа, республики Калмыкия и Тыва. Это территории с низкой плотностью населения, но 9 января к ним присоединились многолюдные Нижегородская область и Крым с уровнем прироста заболеваемости 0,05%, — пишут «Известия» .

Одновременно увеличивается число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. 9 января COVID-19 без каких-либо клинических проявлений выявили у 12,2% инфицированных, 8 января таковых было 11,8%, 7 января — 11%, 6 января — 10,6%. Это может говорить об увеличении объема тестирования населения. А может — об экспансии «Омикрона», который многие переносят легко или бессимптомно.

Скорее всего, «Омикрон» «расползся» шире, чем сообщают, ведь за помощью обращаются не все, а тесты недешевые, — предположил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России были выявлены случаи заражения «Омикрон»-вариантом SARS-CoV-2 среди тех, кто не выезжал из страны. Он напомнил, что этот штамм «очень быстро распространяется», и призвал регионы принять серьезные предупредительные меры.

Сейчас наблюдается относительное падение числа случаев заболевания коронавирусом из-за праздников и небольшого числа тестирований, — сказал «Известиям» директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.

Эксперт уверен, что в течение следующей недели мы увидим эффект распространения «Омикрона» по России. Скорость его распространения будет зависеть от перемещения людей по стране. В этом плане Крым – явная зона риска.

Эксперты уверены: в ходе массового распространения нового штамма заболеваемость в России может быстро вырасти до рекордных значений.

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