Завершается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»

Всего два дня остается до завершения заявочной кампании Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Зарегистрироваться для участия в конкурсе могут ученики 8-10 классов из всех регионов России до 23:59 23 июня на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что заявки на участие в конкурсе подали более 870 тысяч старшеклассников, а половина из них уже прошли первые конкурсные испытания. Заявки поступают из всех регионов страны.

Больше всего заявок от школьников поступило из Краснодарского края (43 407), Московской (31 169) и Нижегородской (23 945) областей, Республики Дагестан (22 152), Москвы (21 501), Ростовской (20 165) и Свердловской (14 455) областей, Ставропольского края (14 145), Кузбасса (13 822) и Самарской области (12 952), – отметил Алексей Комиссаров.

Он также рассказал, что больше всего участников конкурса выбрали направления «Твори!», посвященное искусству и творчеству, «Будь здоров!», посвященное спорту и здоровому образу жизни, и «Создавай будущее!», посвященное науке и технологиям. После тестирования и творческого задания (этапа «Представь себя») школьников ждёт «командная гонка» — этап решения кейсов, в который участник может пригласить любимого педагога и создать свою команду единомышленников из одноклассников и друзей. Очные соревнования (18 полуфиналов) пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в Москве.

В полуфиналы «Большой перемены» выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек» – один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Еженедельно в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте – одном из самых масштабных пабликов для школьников в рунете, старшеклассники получают информацию по направлениям конкурса, познавательный контент от ведущих экспертов, а также участвуют в тематических акциях и челленджах и выигрывают ценные призы. Например, на этой неделе в сообществе разыгрываются путешествия на Байкал и остров Камчатка, а также смартфоны, образовательные гаджеты и другие призы.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.