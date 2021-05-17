Завершена регистрация участников на предварительное голосование «Единой России». Цифры и факты по Крыму

Завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на сентябрьских выборах. Теперь потенциальных кандидатов ждет «отсев» — с 24 мая стартует голосование, которое продлится до 30 числа. По мнению спикера Госсовета РК, лидера крымских «единороссов» Владимира Константинова, это один из ключевых этапов предвыборной кампании партии.

В Крыму, по информации Константинова, на выборы в Госдуму зарегистрировано 69 кандидатов. 32 заявления поданы по списку, 40 – по одномандатным округам (3 кандидата подали документы по списку и округу одновременно). На одно место по одномандатным округам претендуют от 9 до 18 человек (Симферопольский одномандатный округ – 13 человек на место, Керченский одномандатный округ – 9 человек на место, Евпаторийский одномандатный округ – 18 человек на место).

То есть, это абсолютно открытая и конкурентная история. И, конечно, это свидетельство популярности партии, ее открытости, востребованности ее идей, — уточнил Константинов.

Он уверен: «Единая Россия» выдвинет в качестве кандидатов на выборах в Госдуму тех людей, которые получат наибольшую поддержку граждан в ходе предварительного голосования. Таким образом, граждане сами выберут своих кандидатов.

Процедура и результаты голосования абсолютно прозрачные и честные, их невозможно изменить или скрыть. Вмешаться в процесс голосования на сайте Предварительного голосования невозможно, а на избирательных участках будут работать наблюдатели. Среди участников голосования – люди разных возрастов, национальностей, профессий, социальных слоев. Это – действующие депутаты Госдумы и Госсовета, общественники, врачи, педагоги, предприниматели, спортсмены, представители многих других профессий, и, конечно, волонтёры. Это говорит о широкой народной поддержке партии, о том, что у нас мощная электоральная база, — заявил Константинов. — Если использовать спортивную терминологию, подготовку и проведение Предварительного голосования можно сравнить с контрольными матчами перед решающей игрой. Такая тренировка нужна даже чемпионам.