Завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Ленино

В райцентре Ленино завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1,5 тысячи кубометров в сутки. Строители возвели и укомплектовали технологическим оборудованием комплекс различных сооружений станции. Кроме того, проведены работы по благоустройству территории и построен пруд-накопитель очищенных стоков объёмом 250 000 кубометров.

Объект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Реконструированные канализационные очистные сооружения позволят обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и сведение к минимуму вредного воздействия процесса очистки и его отходов на окружающую среду, — отметили в республиканском минстрое.

Стоимость реконструкции станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод составила 467 млн. рублей.