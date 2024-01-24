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Завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Ленино
Фото: минстрой РК

Завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в поселке Ленино

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:33 24.01.2024

В райцентре Ленино завершена реконструкция станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1,5 тысячи кубометров в сутки. Строители возвели и укомплектовали технологическим оборудованием комплекс различных сооружений станции. Кроме того, проведены работы по благоустройству территории и построен пруд-накопитель очищенных стоков объёмом 250 000 кубометров.

Объект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Реконструированные канализационные очистные сооружения позволят обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и сведение к минимуму вредного воздействия процесса очистки и его отходов на окружающую среду, — отметили в республиканском минстрое.

Стоимость реконструкции станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод составила 467 млн. рублей.

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