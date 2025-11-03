Завершилась региональная школа по подготовке командных составов студотрядов Севастополя

В Севастополе успешно завершился выездной блок региональной школы подготовки командных составов студенческих отрядов, проходивший с 31 октября по 2 ноября. Всего в школе, стартовавшей 28 октября, приняли участие 75 командиров, комиссаров, мастеров и медийщиков.

Личностный рост командного состава студотряда – это необходимое условие для эффективной работы, развития каждого бойца и устойчивости движения в долгосрочной перспективе. Чем выше уровень самосознания и компетенций руководителей, тем больше вклад отряда в общество и тем значимее личный опыт участников. Желаю дальнейших успехов в саморазвитии и деятельности отрядов! Так держать, бойцы!, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Каждый день выездного обучения был посвящен аспектам лидерства: личности и мышлению руководителя, компетенциям, технологиям работы и развитию внутренней силы. Ключевым экспертом стал Андрей Кодыков – предприниматель, бизнес-тренер, консультант по управлению и ветеран Российских Студенческих Отрядов.

Школа дала не только новые знания по управлению и работе в команде, но и помогла по-новому взглянуть на себя, раскрыть внутренние резервы. Это был ценный опыт для каждого из нас, — поделился своими впечатлениями Роман Шешеня из строительного отряда «Пламя».

Мероприятие прошло благодаря гранту от Движения Первых, при поддержке управления по делам молодежи. Организовано Севастопольским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя