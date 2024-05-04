Завершилось голосование по отбору объектов благоустройства. Какие территории благоустроят в Крыму

Большинство жителей города Симферополя отдали голос за благоустройство Детского парка — более 45 тысяч голосов. В следующем году будет сделано благоустройство этой территории. В Евпатории в 2025 году благоустроят сквер по улице Некрасова, 67. Также будут благоустроены территории, которые выбрали жители городов Армянска, Бахчисарая, Красноперекопска, Керчи и Ялты. В голосовании участвовали волонтеры, которые оказывали помощь в его проведении. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.