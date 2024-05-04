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Завершилось голосование по отбору объектов благоустройства. Какие территории благоустроят в у

Завершилось голосование по отбору объектов благоустройства. Какие территории благоустроят в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 04.05.2024

Завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:

Большинство жителей города Симферополя отдали голос за благоустройство Детского парка — более 45 тысяч голосов. В следующем году будет сделано благоустройство этой территории. В Евпатории в 2025 году благоустроят сквер по улице Некрасова, 67. Также будут благоустроены территории, которые выбрали жители городов Армянска, Бахчисарая, Красноперекопска, Керчи и Ялты. В голосовании участвовали волонтеры, которые оказывали помощь в его проведении. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.

По словам Премьер-министра Крыма, для выбора россиянам были представлены 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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