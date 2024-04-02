Завершился региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2024»

На Всероссийском финале конкурса Крым представит воспитатель из Ялты Елена Щербак.

В Евпатории состоялся заключительный тур регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 2024». Как сообщает пресс-служба министерства образования Крыма, конкурсанты провели открытые тематические занятия с воспитанниками детского сада № 1 «Космос», мастер-классы по использованию современных технологий дошкольного образования, презентовали свой опыт работы в конкурсном испытании «Моя педагогическая находка».

По итогам конкурсных испытаний победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2024» признана Щербак Елена Александровна (на фото), воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 «Солнышко» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Финалистами конкурса стали:

— Двинянинова Наталья Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30 «Берёзка» города Симферополя Республики Крым – финалист I степени;

— Шеметева Марина Александровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Красная шапочка» города Бахчисарай Республики Крым – финалист II степени;

— Исаева Светлана Игоревна, воспитатель «Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым – финалист III степени;

— Васильева Викторина Валерьевна, учитель – логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №6 «Радуга» – финалист IV степени.

Елена Щербак представит Республику Крым на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2024» в Московской области, — уточнили в республиканском министерстве образования.