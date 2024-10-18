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Завершить строительство и реконструкцию дороги Льговское - Грушевка - Судак планируют в декабре 2027
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Завершить строительство и реконструкцию дороги Льговское — Грушевка — Судак планируют в декабре 2027 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:25 18.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале прокомментировал ход выполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о совершенствовании транспортной инфраструктуры в республике.

Так, в Крыму продолжается работа по строительству съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью и дальнейшая модернизация транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма.

Как сообщил Сергей Аксёнов, в числе важных проектов строительство и реконструкция автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида. Арт».

Протяженность этой трассы – около 32 километров, стоимость – более 23,6 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2027 года. Реализация проекта разделена на три этапа, первый из которых планируется завершить в следующем году, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Между тем строительство и реконструкция автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш уже завершены. Ее протяженность – более 60 километров, предельная стоимость проекта – более 49,6 млрд рублей.

Еще одним важным проектом Глава республики назвал строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.

Строительная готовность объекта на первом этапе – 100 %, на втором этапе работы будут завершены до конца 2025 года, – отмечает Сергей Аксёнов. 

Кроме того, Сергей Аксёнов рассказал о планах на ближайшее будущее.

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Среди прочего, ожидается строительство и реконструкция автодороги Белогорск – Приветное. В настоящее время ведется работа по включению этого объекта в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Также в числе приоритетов – планы по строительству и реконструкции автодороги для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах городского округа Евпатория с переносом за железную дорогу.

Про словам Главы республики, ввод в эксплуатацию этих и других объектов транспортной инфраструктуры позволит крымчанам и гостям полуострова сократить время в пути и путешествовать с большим комфортом, будет способствовать развитию курортной сферы и экономики республики в целом.

Сеть качественных дорог – одна из ключевых составляющих туристической привлекательности региона, – подчеркивает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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