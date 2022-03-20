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Завтра на окраине Керчи пиротехники МЧС подорвут авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Фото: ГУ МЧС России по РК

Завтра на окраине Керчи пиротехники МЧС подорвут авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:58 20.03.2022

21 марта вблизи поселка Героевское города Керчи сотрудниками специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым будут проведены мероприятия по уничтожению взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны (авиабомба SС-50). Как уточнили в администрации города, в связи с тем, что обнаруженный взрывоопасный предмет не подлежит транспортировке, его уничтожение будет осуществлено на месте обнаружения (за пределами населенного пункта).

В зону радиуса действия взрывоопасного предмета попадают домовладения, расположенные по улицам: Галины Петровой, Денисова, Рубежная и переулка Генерала Косоногова. Администрация города Керчи призывает жителей и гостей города соблюдать спокойствие, а также исключить посещение данного района в период времени с 10.00 до 15.00 часов 21.03.2022 года. Жителям домовладений, попадающих в зону действия взрывоопасного предмета, необходимо покинуть домовладения (эвакуироваться из зоны действия ВОП) до 10.00 часов 21.03.2022 года, — сообщает администрация Керчи.

Место сбора для населения – административное здание Музея истории Эльтигенского десанта (пос. Героевское, улица Генерала Косоногова).

Во избежание повреждения окон призываем граждан предпринять меры по их защите. Владельцам домовладений, попадающих в зону действия взрывоопасного предмета, необходимо открыть окна либо укрепить их картоном и заклеить скотчем, — добавили в администрации Керчи.

 

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