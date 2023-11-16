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Завтра в Керчи будет слышен взрыв — в Камыш-Бурунской бухте пиротехники уничтожат опасный боеприпас
Фото: ГУ МЧС по РК

Завтра в Керчи будет слышен взрыв — в Камыш-Бурунской бухте пиротехники уничтожат опасный боеприпас

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:31 16.11.2023

В пятницу, 17 ноября, с 11:00 до 15:00 в Камыш-Бурунской бухте будет проводиться уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Выводов из этой информации, минимум, два:

— будет слышан взрыв, это не «налет» и не «прилет», а работа пиротехников МЧС;

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— населению необходимо соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ — в районе Аршинцевской косы.

Местные власти и спасатели просят керчан (и гостей города) сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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