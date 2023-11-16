Завтра в Керчи будет слышен взрыв — в Камыш-Бурунской бухте пиротехники уничтожат опасный боеприпас

В пятницу, 17 ноября, с 11:00 до 15:00 в Камыш-Бурунской бухте будет проводиться уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Выводов из этой информации, минимум, два:
— будет слышан взрыв, это не «налет» и не «прилет», а работа пиротехников МЧС;
— населению необходимо соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи места проведения работ — в районе Аршинцевской косы.
Местные власти и спасатели просят керчан (и гостей города) сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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С тегами: МЧС России в Крыму