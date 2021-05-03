Завтра в Симферополе пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»

С целью предотвращения ДТП с участием пешеходов 4 мая в Симферополе пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!». Инспекторы ГИБДД будут осуществлять несение службы на нерегулируемых пешеходных переходах, а также других аварийно опасных участках дорог, где регистрировались наезды на людей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

Обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: на проезжую часть необходимо выходить, убедившись в личной безопасности. Кроме того, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуем использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами, — отметили в ГИБДД.