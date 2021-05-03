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Завтра в Симферополе пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»
Фото: ГИБДД

Завтра в Симферополе пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:36 03.05.2021

С целью предотвращения ДТП с участием пешеходов 4 мая в Симферополе пройдёт  профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!». Инспекторы ГИБДД будут осуществлять несение службы на нерегулируемых пешеходных переходах, а также других аварийно опасных участках дорог, где регистрировались наезды на людей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

Обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: на проезжую часть необходимо выходить, убедившись в личной безопасности. Кроме того, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуем использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами, — отметили в ГИБДД.

 

Завтра в Симферополе пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!»

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