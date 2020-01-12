Завтра в Симферополе — «Щедрый вечер»  

В понедельник, 13 января в Симферополе пройдут праздничные гуляния, приуроченные встрече Нового года по старому стилю.

13 января на площади Ленина, в 18:00 пройдут конкурсы, игры, хороводы. Программа будет весьма насыщенной и интересной, рассчитанной на участие и взрослых, и детей, — рассказали в администрации крымской столицы.

Интересно, что в конкурсе Христославов могут принять участие команды горожан.