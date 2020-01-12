Завтра в Симферополе — «Щедрый вечер»  

В понедельник, 13 января в Симферополе пройдут праздничные гуляния, приуроченные встрече Нового года по старому стилю.
13 января на площади Ленина, в 18:00 пройдут конкурсы, игры, хороводы. Программа будет весьма насыщенной и интересной, рассчитанной на участие и взрослых, и детей, — рассказали в администрации крымской столицы.
Интересно, что в конкурсе Христославов могут принять участие команды горожан.
Команда-участник готовит выступление-колядку продолжительностью до 5 минут. Главная цель колядующих — прославить Рождество Христово. Количество выступающих на сцене не должно превышать 20 человек.По давней традиции, среди Христославов должен быть Звездарь с Вифлеемской звездой, Звонарь, оповещающий колокольным звоном, что идут колядующие и Мехоноша с мешком для колядования. В мешке каждой команды должно быть «добро», весом не менее 5 килограммов для обмена с другими командами, например, что — то сладкое, смешное, — уточнила начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Дрибная.