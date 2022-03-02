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Заявление Международной ассоциации друзей Крыма по ситуации вокруг Украины

Заявление Международной ассоциации друзей Крыма по ситуации вокруг Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 02.03.2022

Мы, представители Международной ассоциации друзей Крыма, в связи с решением России о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии с Договорами России о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками отмечаем следующее.

Всем здравомыслящим людям на Земле понятно, что Россия не может чувствовать себя в безопасности на фоне антироссийских действий националистического режима в Киеве, размещения на Украине военных объектов НАТО, шантажа со стороны руководства Украины приступить к созданию ядерного оружия и отказа США и блока НАТО от предоставления гарантий не расширения альянса. Последней каплей, переполнившей каплю терпения России, стали нарастающие, даже после признания Москвой ДНР и ЛНР, обстрелы городов Донбасса и гибель людей, нежелание Киева отказаться от планов военной «зачистки» территории этих республик.

Начиная с 2017 года — с момента создания нашей ассоциации, мы неоднократно публично предупреждали о необходимости прекращения блокады Крыма и грубого нарушения прав его жителей, учета позиции России, о важности возобновления конструктивного диалога между странами Запада и Российской Федерацией, о реализации принципов неделимой и равной безопасности для обеих сторон.

Мы разделяем высказанную руководством России точку зрения, что украинские националисты никогда не простят жителям Крыма сделанный ими свободный выбор в 2014 году и что нынешний режим в Киеве готов к вооруженным провокациям против полуострова. Вполне закономерно, что поддержанный странами Запада в 2021 году авантюрный проект Украины под названием «Международная платформа по деоккупации Крыма, «Крымская платформа», оформленный в виде подписанного ими официального документа, цель которого – поставить под сомнение и создать угрозу территориальной целостности России, неизбежно привел к резкому обострению ситуации не только вокруг полуострова, но и во всем Черноморском регионе. Все Клубы друзей Крыма в своих странах требовали от властей не принимать участия в этой провокационной затее. К сожалению, наш призыв остановить очевидное сползание мира к военному конфликту не был услышан ни в США, ни в Европе.

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В этой связи мы вместе со всеми миролюбивыми людьми на планете, выступаем за ликвидацию очага неонацизма в Европе, на территории Украины, и призываем правящие круги США и стран НАТО прекратить бессмысленные и опасные действия против народа Крыма, начать конструктивный диалог с Россией по вопросу обеспечения равной взаимной безопасности.

Мы выступаем за мир в Европе и во всем мире и за добрососедские и равноправные отношения между всеми народами.

Координационный совет Международной ассоциации друзей Крыма


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