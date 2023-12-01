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Заявление на компенсацию за пострадавшее имущество крымчане могут подать в органы соцзащиты

Заявление на компенсацию за пострадавшее имущество крымчане могут подать в органы соцзащиты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 01.12.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, могут подать заявление о предоставлении компенсационных выплат в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры «Мои Документы», а также на портал Госуслуг.

Основное условие получения выплат – нахождение жилого помещения в зоне ЧС, – цитирует пресс-служба Главу Крыма. 

Более подробная информация об условиях, размере выплат, порядке определения нанесенного ущерба и других вопросах размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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