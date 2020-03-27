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Здание Академического русского драмтеатра им. Горького в Симферополе - одно из самых красивых в России
фото: vesturism.ru

Здание Академического русского драмтеатра им. Горького в Симферополе — одно из самых красивых в России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:31 27.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Всемирному дню театров, отмечаемому 27 марта, опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где в России самые красивые здания театров.

Мариинский театр в Санкт-Петербурге (33%), Татарский государственный театр кукол «Экият» в Казани (24,6%) и государственный академический Большой театр в Москве (10%) признаны самыми красивыми и популярными у туристов. Десятку самых красивых зданий театров страны также вошли театр кукол в Новосибирске (7,25%), государственный академический театр драмы в Омске и республиканский театр кукол в Йошкар-Оле (по 5,8%), а также Крымский академический русский драматический театр им. Горького в Симферополе и государственный театр оперы и балета в Астрахани (по 4,35%), Летний театр им. Фрунзе в Сочи (2,9%) и драматический театр в Новокузнецке (1,5%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых красивых зданий театров в России:

1. Мариинский театр в Санкт-Петербурге, 33%
2. Татарский государственный театр кукол «Экият» в Казани, 24,6%
3. Государственный академический Большой театр в Москве, 10%
4. Театр кукол в Новосибирске, 7,25%
5-6. Государственный академический театр драмы в Омске и республиканский театр кукол в Йошкар-Оле, 5,8%
7-8. Крымский академический русский драматический театр им. Горького в Симферополе и государственный театр оперы и балета в Астрахани, 4,35%
9. Летний театр им. Фрунзе в Сочи, 2,9%
10. Драматический театр в Новокузнецке, 1,5%

* По данным опроса соцсетей

Здание Академического русского драмтеатра им. Горького в Симферополе - одно из самых красивых в России

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