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Здание общежития реабилитационного центра в Евпатории оснащают мебелью и оборудованием
фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

Здание общежития реабилитационного центра в Евпатории оснащают мебелью и оборудованием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 22.07.2026

В здании общежития, которое возводится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, началась установка мебели и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

На территории реабилитационного центра в Крыму завершается третий этап реализации одного из крупнейших медучреждений для восстановления здоровья детей. Специалисты подрядной организации завершают строительно-монтажные работы в здании общежития площадью более 9 тыс. кв. метров. Там будут проживать 220 сотрудников центра. В настоящее время готовность объекта составляет 95%. Здание уже оснащают всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью, — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В пресс-службе компании добавили, что ввести общежитие в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. В настоящее время на объекте выполняются пусконаладочные работы.

Новое здание возводится с учетом современных стандартов качества и безопасности. Там обустроят 150 полностью оборудованных квартир для проживания одного или двух человек. Помимо этого, на прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и пешеходные дорожки, связывающие общежитие с другими объектами медицинского центра.

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Строительство здания общежития стартовало весной 2024 года. Создание комфортных условий для медицинского персонала является важной частью комплексного развития объектов здравоохранения. Эта работа также позволяет привлекать высококвалифицированные кадры в регион.

В пресс-службе «Единого заказчика» также напомнили, что объекты первого этапа строительства уже принимают маленьких пациентов. В марте 2026 года готовые здания, среди которых консультативно-диагностический корпус и стационар, по видеосвязи открыл Президент России Владимир Путин.

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории создается как один из ключевых объектов специализированной медицинской помощи детям в стране. После завершения всех работ комплекс сможет одновременно принимать до 450 пациентов из разных регионов России, нуждающихся в комплексной медицинской реабилитации.

Центр строится на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина», что позволяет использовать богатый природный лечебный потенциал западного побережья Крыма в сочетании с современными медицинскими технологиями.

Аналогичный центр сейчас возводится «Единым заказчиком» в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое учреждение функционирует с 2023 года.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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