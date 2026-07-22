Здание общежития реабилитационного центра в Евпатории оснащают мебелью и оборудованием

В здании общежития, которое возводится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, началась установка мебели и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

На территории реабилитационного центра в Крыму завершается третий этап реализации одного из крупнейших медучреждений для восстановления здоровья детей. Специалисты подрядной организации завершают строительно-монтажные работы в здании общежития площадью более 9 тыс. кв. метров. Там будут проживать 220 сотрудников центра. В настоящее время готовность объекта составляет 95%. Здание уже оснащают всем необходимым технологическим оборудованием и мебелью, — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В пресс-службе компании добавили, что ввести общежитие в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. В настоящее время на объекте выполняются пусконаладочные работы.

Новое здание возводится с учетом современных стандартов качества и безопасности. Там обустроят 150 полностью оборудованных квартир для проживания одного или двух человек. Помимо этого, на прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и пешеходные дорожки, связывающие общежитие с другими объектами медицинского центра.

Строительство здания общежития стартовало весной 2024 года. Создание комфортных условий для медицинского персонала является важной частью комплексного развития объектов здравоохранения. Эта работа также позволяет привлекать высококвалифицированные кадры в регион.

В пресс-службе «Единого заказчика» также напомнили, что объекты первого этапа строительства уже принимают маленьких пациентов. В марте 2026 года готовые здания, среди которых консультативно-диагностический корпус и стационар, по видеосвязи открыл Президент России Владимир Путин.

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории создается как один из ключевых объектов специализированной медицинской помощи детям в стране. После завершения всех работ комплекс сможет одновременно принимать до 450 пациентов из разных регионов России, нуждающихся в комплексной медицинской реабилитации.

Центр строится на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина», что позволяет использовать богатый природный лечебный потенциал западного побережья Крыма в сочетании с современными медицинскими технологиями.

Аналогичный центр сейчас возводится «Единым заказчиком» в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое учреждение функционирует с 2023 года.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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