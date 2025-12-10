Здание пансионата евпаторийского реабилитационного центра готово более чем на 50%

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:00 10.12.2025

В здании пансионата, который возводится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, строительные работы выполнены более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В Крыму по поручению Президента России Владимира Путина строится один из крупнейших реабилитационных центров в стране площадью около 100 тыс. кв. метров для лечения детей в возрасте от года до 18 лет. Пансионат площадью более 13 тыс. кв. метров предназначен для 150 маленьких пациентов, которые будут проходить лечение в дневном стационаре. Также с детьми смогут проживать и их родители. На сегодняшний день готовность объекта составляет 51%, – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Помимо комнат для проживания, в здании появятся многофункциональный зал и административные помещения. А для удобного перемещения проживающих пансионат соединят теплым переходом с корпусом с обеденным и актовым залами.

В настоящее время в здании ведутся работы по устройству кровли, фасадов, внутренних перегородок и инженерных сетей. Кроме того, строители выполняют остекление и отделку помещений.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что на территории реабилитационного центра также появятся детские спортивные площадки, адаптированные на разные группы возрастов. Кроме того, там оборудуют места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, адаптированный мини панда-парк, тропу здоровья и многое другое.

Новый современный центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 300 пациентов.

Аналогичный Федеральный детский реабилитационный центр сейчас возводится в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое медучреждение функционирует с 2023 года.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

