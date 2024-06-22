Здравоохранение Севастополя: перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов дополнили

В июне вступило в силу распоряжение Правительства Российской Федерации об изменениях в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В связи с этим на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева рассмотрели постановление о внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе на 2024 год и на полный период 2025-2026 годов.

Изменения коснулись перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его привели в соответствие в целях соблюдения положений федерального закона. Теперь он дополнен новыми лекарственными препаратами.

В него вошли три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями, и два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

В перечень вошли:

Цефетим + сульбактам, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

Ламивудин + Фосфазид, таблетки;

Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргина сукцинат, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и раствора ингаляций;

Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения;

Дивозилимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя