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Здравоохранение Севастополя: перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов дополнили
фото: pikist.com

Здравоохранение Севастополя: перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов дополнили

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 22.06.2024

В июне вступило в силу распоряжение Правительства Российской Федерации об изменениях в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В связи с этим на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева рассмотрели постановление о внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе на 2024 год и на полный период 2025-2026 годов.

Изменения коснулись перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его привели в соответствие в целях соблюдения положений федерального закона. Теперь он дополнен новыми лекарственными препаратами.

В него вошли три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями, и два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

В перечень вошли:

  • Цефетим + сульбактам, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
  • Ламивудин + Фосфазид, таблетки;
  • Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргина сукцинат, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и раствора ингаляций;
  • Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения;
  • Дивозилимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий.
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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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