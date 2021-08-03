Зеленский назвал Крым «своей землёй». В Крыму ответили: «жалкое зрелище»

Кто пошлёт украинскому президенту кило рапанов?

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым «своей землёй» и пообещал, что полуостров никогда не будет «русской территорией». С таким заявлением он выступил во вторник в интервью украинскому государственному телеканалу « Дом «.

Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут… Это никогда не будет русская территория. Просто никогда… Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым так, как мы, — заявил Зеленский на русском языке.

В основе спича про Крым был «душевный мотив». Как бы воспоминания о «детстве», о «лете на море», «рапанах и походах». Как говорится, «хорошая попытка», но… незачёт. «Бытовые ассоциации» Зеленского не впечатляют.

Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля, – заявил украинский президент.

Соответственно, из этих ассоциаций почему-то появился вывод, что Крым «никогда не будет русской территорией«. Как будто в Крыму один Зеленский отдыхал в детстве? Вот тут-то пиарщики Зеленского (подготавливая вопросы и ответы интервью) и «перегнули палку», резко обратив личностные воспоминания в политическое заявления.

Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени, — сказал Зеленский.

В Крыму интервью посмотрели и ответили.

Президент Украины Зеленский в очередном интервью поведал публике, что «Крым никогда не будет русской землей». В том же интервью он в очередной раз рассказал о своей любви к Крыму, особенно к крымским рапанам. И даже назвал полуостров «своим». Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Он напомнил, что крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы. Людей, по его словам, давно «тошнит от этой любви».

К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским, — резюмировал Сергей Аксёнов.