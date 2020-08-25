Зеленского призывают «Крым воевать»

Оно, конечно, так: митинговая риторика имеет свои правила и построена на популизме, безумных призывах и диких обещаниях. Простыми словами толпу не «заведешь». Но к сказанному на митинге украинской «оппозиции» по поводу независимости Украины, стоит отнестись внимательно. В частности, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил намедни, что президент Владимир Зеленский имеет все возможности, чтобы начать наступление и вторжение на территорию Республики Крым.

Причем этот выпад стал ответом на речь Зеленского по случаю все той же «незалежности». В ней экс-комик заявил, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму«. Прямой намек на Турчинова, который в марте 2014-го сосредоточил в своих руках чуть ли не все рычаги и ниточки власти на Украине.

Теперь Турчинов все валит на Януковича и «проклятых регионалов», которые «все развалили», в том числе и обороноспособность страны. И «переводит стрелки» на нынешнюю власть.

У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли, — подчеркнул Турчинов.

Кстати, немногим ранее (с месяц назад) все тот же Турчинов говорил, что лично готов «штурмовать Крым».

Собственно, к этому можно отнестись как к той самой «митинговой риторике» и бредням «кровавого пастора», если бы не два НО. Первое: раз такие речи звучат и получают должный шум оваций толпы, значит запрос на обострение, бряцанье оружием, «поход на Крым» в украинском обществе есть. И это не кучка маргиналов. У той же «Европейской солидарности», которую представляет Турчинов, сотни тысяч фанатов. Второе: в обострившейся борьбе за власть Зеленского загоняют в угол: мол, «не воюешь» с Россией (любыми способами), — враг, предатель и не патриот. И не факт, что у «команды Зе» хватит ума из этого угла выбраться и не стать теми самыми «боевыми п… атриотами».

Оно, конечно, так: могут и «попробовать» на свою голову. Тем проще будет решить ряд проблем, связанных с Украиной, в том числе водоснабжения Крыма.

Сеня Фрименс.