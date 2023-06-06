«Зелёный патруль» представил «Национальный экологический рейтинг» регионов РФ: Севастополь — в сильно отстающих

В Международный день защиты окружающей среды, в День эколога, Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» представила очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам прошедшей весны. С критериями и индикаторами, методикой расчета рейтинга, который публикуется с 2008 года, вы можете ознакомиться на сайте организации greenpatrol.ru.

Наиболее ощутимые изменения в нынешнем весеннем рейтинге произошли из-за негативного влияния лесных пожаров. Сухая и ветреная погода способствовала тому, что огонь заполыхал в целом ряде регионов страны. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской, Свердловской, Тюменской, Амурской областях, в Забайкалье и ХМАО. Есть риски масштабных возгораний и в некоторых других регионах. Причина почти 100% всех пожаров –человеческий фактор. Считаю, что весенние палы травы необходимо полностью запретить и строго наказывать нарушителей. Отмечу, что более 60% пожаров в лесном фонде возникло при переходе горения на леса с сельскохозяйственных земель. Аномально жаркую погоду сейчас мы наблюдаем на юге Западной Сибири, что также вызывает серьезное беспокойство. На этом фоне предельно важно привести в максимальную боевую готовность региональные противопожарные службы. Важно понимать, что данный рейтинг отражает экологическую ситуацию в регионах России исключительно за период март – апрель – май текущего года. Очевидно, что на результаты лета, которые будут опубликованы в первых числах сентября, существенно повлияет обострение военной ситуации в российских регионах, граничащих с территорией Украины, — цитирует пресс-служба руководителя «Зелёного патруля», лидера «Зелёных» России Андрея Нагибина.

По итогам весны 2023 года в десятку лидеров «Национального экологического рейтинга» вошли регионы России:

1. Тамбовская область

2. Белгородская область

3. Республика Алтай

4. Курская область

5. Москва

6. Чеченская Республика

7. Чувашская Республика

8. Чукотский АО

9. Калужская область

10. Ненецкий АО

Отстающие регионы (десятка аутсайдеров):

76. Еврейская АО

77. Республика Саха (Якутия)

78. Севастополь

79. Иркутская область

80. Приморский край

81. Красноярский край

82. Омская область

83. Забайкальский край

84. Свердловская область

85. Челябинская область

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зелёного патруля»:

Лесные пожары в России на долгие десятилетия. Климат меняется в нашей стране быстрее, чем где-либо. И если раньше непогашенный костер или пал травы могли сойти с рук без проблем, то сейчас леса уже с самой ранней весны в некоторых регионах готовы полыхнуть. Россиянам необходимо кардинально пересматривать свое отношение к сохранению лесов. Они же не только источник кислорода и поглотители углекислого газа, но и гаранты сохранения наших водных ресурсов, защита от экстремальных наводнений, местообитание сотен видов редких животных и растений и т.д. Если ничего не делать, то скоро лесостепь продвинется далеко на север в тайгу. Нужно отдать должное, многое делается со стороны Правительства РФ и руководства регионов. Подготовку к этому пожароопасному периоду начали еще в прошлом году. Это и новая техника для пожарных, средства связи, возможности раннего обнаружения термоточек и многое другое. Значительно выросло федеральное финансирование на тушение лесных пожаров. Приняты нормативные акты, увеличены штрафы и ужесточена ответственность за неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период. Все это нужно продолжать усиленно делать, но, в первую очередь — менять сознание людей. Заниматься экологическим образованием необходимо с самого раннего возраста, тогда пацаны будут понимать, почему нельзя поджигать сухой камыш или тополиный пух. Также необходимо в разы увеличивать площади лесовосстановления на месте пожаров. Необходимо пересматривать политику в отношении лесов на сельскохозяйственных землях. Это такие же леса, нуждающиеся в защите и охране, такие же производители кислорода, поглотители углекислого газа и охранники водных ресурсов. Если интенсивность современного сельского хозяйства позволила их вывести из оборота — давайте их узаконим и введем понятие «лесоводство», как новый вид сельскохозяйственной деятельности.

Анастасия Фатерина, руководитель отдела экологических инициатив:

Реализация проекта «Чистая Арктика» в Арктических субъектах, как мы видим, дает возможность регионам подниматься в рейтинге. Наблюдение за мерзлотой, обновление парка общественного транспорта экоавтобусами, развитие системы обращения с отходами и запуск крупнейшего в мире ветропарка за полярным кругом — всё для устойчивого развития нашей Арктики! Весной этого года также прошло масштабное обучение основам природоохранного законодательства волонтеров Архангельской области, Республики Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ненецкого автономного округа. По итогу образовательных курсов сотни арктических добровольцев успешно сдали экзамен и получили статус общественного инспектора в сфере охраны окружающей среды. Развитие гражданского общества — это залог сохранения хрупкой природы Арктики.

Арикеева Кристина, руководитель проекта «Зелёная Карта России»:

В этом году мы продолжаем реализацию проекта, запущенного в 2022 году в Тамбовской области. Целью данного проекта является улучшение экологической обстановки в регионах, а также популяризация их экологических маршрутов для туристов. Поэтому мы приглашаем все субъекты принять участие в нем. «Зеленая карта России» — это проект про экологию для людей!

С 2017 года у «Зелёного патруля» заработало мобильное приложение в App Store: «Зеленый патруль: Экорейтинг», которое функционирует по настоящее время. В нём можно оставить обращение с описанием и фото проблемы, а также отслеживать экологическую ситуацию в любом регионе Российской Федерации — ЗДЕСЬ.

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