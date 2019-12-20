Ж/д вокзал Симферополя ждёт пассажиров. Чиновники устраивают проверочные рейды

В общем и целом ж/д вокзал Симферополя к встрече пассажиров, конечно, готов — здесь. Однако сегодня — в рамках рабочей поездки Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка и главы администрации города Симферополя Елены Проценко — были намечены ещё несколько мероприятий, которые должны быть проведены до открытия железнодорожного сообщения с материком. В частности, Юрий Гоценюк считает, что на территории автостанции «Курортная» необходимо разобраться с существующими нестационарными торговыми объектами, которые зачастую перекрывают проход для пассажиров.

Необходимо всё привести в порядок и убрать нестационарные торговые объекты, которые мешают проходу пассажиров. Это важно сделать, поскольку пассажиропоток в самое ближайшее время значительно увеличится. В связи с этим, поручил администрации города Симферополя разобраться со схемой этих НТО, и уже с 1 января следующего года принять меры, вплоть до демонтажа там, где это необходимо. Это же касается и территории, прилегающей к троллейбусной станции, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя чиновника.

В свою очередь, Елена Проценко отметила, что в администрации города закреплены ответственные должностные лица за выполнение каждого поручения Председателя Совета министров Республики Крым. Ход их выполнения будет находится на её личном контроле: