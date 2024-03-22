Жалуетесь? Более 1 800 онлайн-обращений оставили севастопольцы за прошедшую неделю

За неделю с 11 по 17 марта севастопольцы написали 1 825 комментариев в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Самой популярной темой обсуждения у горожан стала сфера благоустройства. Также пользователи оставляли сообщения о жилищно-коммунальном хозяйстве, дорогах и транспорте. Обращения собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

Так, севастопольцы просили убрать спиленные ветки деревьев на улице Софьи Перовской, 44Г.

Растительные отходы находятся на территории мусорной площадки и вокруг контейнеров, – уточняли пользователи.

Сообщения были направлены в администрацию Нахимовского района – вскоре деревья убрали.

Похожую просьбу зафиксировали от жителей улицы Хрусталёва, 61. Они рассказывали о стихийной свалке возле мусорных контейнеров. Вопросом занялись сотрудники управляющей компании. По их информации мусор вывезли.

Также были взяты в работу комментарии о разбитом участке дороги между домами № 8 на улице Степаненко и № 2 на улице Николая Музыки.

Дорогу эту отремонтировали года полтора– два назад, но «закатали» канализационный люк в асфальт. Теперь образовалась яма, которую трудно объехать, и поэтому разрушается полотно, – писали горожане.

В «Водоканале» сообщили, что участок дороги отремонтировали, а также переустановили крышку люка: теперь она расположена по правилам, на поверхности дороги.

Ещё один вопрос, интересовавший севастопольцев, – когда приведут в порядок Золотой и Серебряный пляжи.

Горы мусора с приближением тепла грозят серьёзным пожаром и уничтожением уникального можжевелового леса в тех местах. Очевидно, что пляжный оператор самостоятельно не в силах убрать весь мусор в короткий срок, необходима помощь города. В дальнейшем разумно хозяйствовать так, чтобы инвентарь пляжа убирать к ноябрю весь без остатка, – писали жители Севастополя.

По информации специалистов департамента городского хозяйства, операторы расчистили береговые линии и убрали сезонный инвентарь.

Напомним, обращения по теме водоснабжения, ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно в комментариях на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале по ссылкам:

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя