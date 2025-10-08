Жалуетесь? На что обращают внимание крымчане в работе общественного транспорта — опрос

На последней прямой линии с Президентом из Крыма поступило 260 обращений относительно работы общественного транспорта, за год до этого их было 154.

Абсолютное первое место по жалобам — нарушение графика движение, 2 — проблемы в движение транспорта вечером, затем продолжающиеся повышения цен. Меньше всего сигналов было касательно отсутствия расписаний на остановках. Кроме того, часть жалоб поступила от самих водителей общественного транспорта, например, на парковку такси и машин в карманах для троллейбусов на ряде остановок Симферополя.

Сейчас крымчане могут принять участие во всероссийском мониторинге Народного фронта о работе общественного транспорта. Собранные замечания и предложения лягут в доклад главе государства. Принять участие в опросе можно по ссылке: https://2nf.ru/4lX7Z .

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

