Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жалуетесь? На что обращают внимание крымчане в работе общественного транспорта — опрос
Новости Республики
Жалуетесь? На что обращают внимание крымчане в работе общественного транспорта - опрос
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Жалуетесь? На что обращают внимание крымчане в работе общественного транспорта — опрос

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 08.10.2025

На последней прямой линии с Президентом из Крыма поступило 260 обращений относительно работы общественного транспорта, за год до этого их было 154.

Абсолютное первое место по жалобам — нарушение графика движение, 2 — проблемы в движение транспорта вечером, затем продолжающиеся повышения цен. Меньше всего сигналов было касательно отсутствия расписаний на остановках. Кроме того, часть жалоб поступила от самих водителей общественного транспорта, например, на парковку такси и машин в карманах для троллейбусов на ряде остановок Симферополя.

Узнайте больше:  Вирусы на пороге и готовы к наступлению

Сейчас крымчане могут принять участие во всероссийском мониторинге Народного фронта о работе общественного транспорта. Собранные замечания и предложения лягут в доклад главе государства. Принять участие в опросе можно по ссылке: https://2nf.ru/4lX7Z.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x