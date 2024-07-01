Жара в Крыму. Совет туристам: вода и панамка – обязательны, чтобы «КРЫМ-СПАС» не вызывать

Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину, которому стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале.
Днем 29 июня службу спасения поступила информация о том, что в районе Южных ворот Чуфут-Кале (Бахчисарайский район) мужчине стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда «Скорой помощи», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.
По прибытии к Южным воротам спасатели оперативно обнаружили мужчину с признаками солнечного удара. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи.
Крымские спасатели напоминают, как обезопасить себя в жаркую погоду:
— избегайте долгого нахождения на открытом солнце;
— используйте головные уборы;
— употребляйте больше жидкости.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.
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С тегами: Крым-СПАС