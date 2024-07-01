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Жара в у. Совет туристам: вода и панамка – обязательны, чтобы «КРЫМ-СПАС» не вызывать

Жара в Крыму. Совет туристам: вода и панамка – обязательны, чтобы «КРЫМ-СПАС» не вызывать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:27 01.07.2024

Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину, которому стало плохо в районе пещерного города Чуфут-Кале.

Днем 29 июня службу спасения поступила информация о том, что в районе Южных ворот Чуфут-Кале (Бахчисарайский район) мужчине стало плохо. Самостоятельно продолжить движение не может, необходима помощь спасателей в его эвакуации к месту подъезда «Скорой помощи», – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По прибытии к Южным воротам спасатели оперативно обнаружили мужчину с признаками солнечного удара. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ему первую помощь, после чего на носилках транспортировали по сложному скальному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи.

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Жара в Крыму. Совет туристам: вода и панамка – обязательны, чтобы «КРЫМ-СПАС» не вызывать

Крымские спасатели напоминают, как обезопасить себя в жаркую погоду:

— избегайте долгого нахождения на открытом солнце;
— используйте головные уборы;
— употребляйте больше жидкости.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.

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