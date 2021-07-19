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«Верево Сити»
Жарко, но окна в авто нужно закрывать, даже если «выскочил на минуточку». Случай в Севастополе
Иллюстрация: ВК

Жарко, но окна в авто нужно закрывать, даже если «выскочил на минуточку». Случай в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:43 19.07.2021

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из автомобиля.

В полицию обратился 42-летний местный житель с заявлением о краже своей сумки с документами, банковской картой и крупной суммой денег. Мужчина пояснил, что днём он заехал домой. Окно в машине он оставил открытым, думая, что за недолгое время отсутствия с автомобилем ничего не случится, а когда вернулся – обнаружил пропажу личных вещей и обратился в полицию, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Распорядиться похищенным злоумышленник не успел – в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Полицейские изъяли украденное и вернули потерпевшему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Жарко, но окна в авто нужно закрывать, даже если «выскочил на минуточку». Случай в Севастополе

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