Ждать ли перехода на налогообложение имущества по кадастру? В Минфине озвучили информацию

Переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости позволил бы решить много проблем, отметил Волков, выступая на налоговой конференции Kept. В частности, это помогло бы разграничить движимое и недвижимое имущество при налогообложении. Но для того, чтобы осуществить такой переход, нужно проработать много нюансов.

Эффект от перехода к новому способу налогообложения может быть неравномерным, добавил глава департамента. Некоторые регионы выиграют от при переходе к расчёту налога на имущество по кадастру, другие — проиграют. Кроме того, необходимо определить предельную ставку налога, которая устроить и бизнес, и регионы. Помимо этого, нужно проработать вопросы с характеристиками объектов, наполняемостью кадастра Росреестра. Важно прийти к единому мнению по этим вопросам.

В 2025 и 2026 году перехода к уплате налога на имущество по кадастровой стоимости ждать не стоит, заявил Волков.

источник: ЦИАН