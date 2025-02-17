Ждать ли перехода на налогообложение имущества по кадастру? В Минфине озвучили информацию

Переход к расчёту налога на имущество бизнеса по кадастровой стоимости пока не планируется, заявили в Минфине. Этот вопрос обсуждается уже не первый год. По словам главы департамента налоговой политики Данила Волкова, это не перспектива 2026 года. В ближайшие два года такой переход невозможен, поскольку этот вопрос имеет много нюансов.
Переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости позволил бы решить много проблем, отметил Волков, выступая на налоговой конференции Kept. В частности, это помогло бы разграничить движимое и недвижимое имущество при налогообложении. Но для того, чтобы осуществить такой переход, нужно проработать много нюансов.
Эффект от перехода к новому способу налогообложения может быть неравномерным, добавил глава департамента. Некоторые регионы выиграют от при переходе к расчёту налога на имущество по кадастру, другие — проиграют. Кроме того, необходимо определить предельную ставку налога, которая устроить и бизнес, и регионы. Помимо этого, нужно проработать вопросы с характеристиками объектов, наполняемостью кадастра Росреестра. Важно прийти к единому мнению по этим вопросам.
В 2025 и 2026 году перехода к уплате налога на имущество по кадастровой стоимости ждать не стоит, заявил Волков.
источник: ЦИАН
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