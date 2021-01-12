Железная дорога в обход Свято-Климентовского монастыря в Инкермане обойдется почти в 4 млрд. рублей

Строительство нового участка железной дороги, которая будет проложена в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане, оценивается в 3,9 млрд. рублей. Как сообщает «Интерфакс» , Министерство транспорта России предлагает предоставить субсидию ФГУП «Крымская железная дорога» для реализации проекта, подготовило правила.

Проект постановления Кабмина РФ, разработанный Минтрансом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных актов в понедельник, проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

Утвердить прилагаемые правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» на выполнение функций застройщика по техническому перевооружению Крымской железной дороги «Этап 1. Железнодорожный обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря» и его последующей эксплуатации. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту документа указывается, что в соответствии с федеральной целевой программой социально-экономического развития республики Крым и Севастополя предусмотрены 3,94 млрд рублей в 2021-2023 годах на ж/д обход монастыря.

Субсидия предоставляется в рамках федеральной целевой программы, — отмечается в правилах.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2020 года поручил подготовить до 1 июня того же года проект создания электрифицированной железной дороги в обход монастыря в Инкермане. Проектно-сметная документация обошлась в 54 млн. рублей. Тендер на ее создание, объявленный Крымской желдорогой в феврале прошлого года, выиграло московское ООО «ТрансПроект». Первоначальные данные говорят о том, что длина участка составит 1,6 км, итоговая протяженность ж/д обхода, указано в документах к закупке, будет уточнена по итогам расчетов.

Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане вблизи Севастополя — один из древнейших действующих монастырей на Крымском полуострове. Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в обрыве скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке. В XIV-XV веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, защищала его порт, в 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII-IX до XIV-XV веков.