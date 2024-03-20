Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы начнет работать до конца этого года

Грузовые составы уже пошли.

Железная дорога, связывающая Ростов-на-Дону и Крым (через новые регионы), начнет полноценно работать до конца 2024 года, говорится в сообщении Росжелдора, со ссылкой на слова первого заместителя руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олега Калеватых (компания находится в ведении Росжелдора).

Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей. Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ, — отмечают в Росжелдоре.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит восстанавливать железную дорогу, идущую из Ростовской области через Донбасс и Новороссию, она станет альтернативным Крымскому мосту путем на полуостров.

В Росжелдоре добавили, что грузовые поезда уже начали курсировать с 15 марта, а пассажирское сообщение будет запущено после нормализации обстановки в регионе. Железнодорожная магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.

Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии — стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс это дополнительные рабочие места для местных жителей, — считает глава Росжелдора Алексей Дружинин.

Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. Строительство и восстановление путей велось силами ФГУП «Железные дороги Новороссии».