Железная дорога в Крым через новые регионы находится на этапе проектирования

Новая железная дорога из Ростовской области в Крым, проходящая через новые регионы, находится на стадии проектирования, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Транспорт России».

Еще со времен Советского Союза у нас железная дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы. Пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить поток через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но окончательного решения пока нет, — цитирует ТАСС вице-премьера.

В июне заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщал ТАСС, что по этому железнодорожному пути проводятся предпроектные изыскания. По его словам, проект реализует предприятие «Железные дороги Новороссии», строительство могут завершить в течение нескольких лет.

источник: ТАСС