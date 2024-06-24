Железнодорожный перевозчик в Крым отменил на три дня все сборы за возврат билетов

Компания «Гранд Сервис Экспресс» — железнодорожный пассажироперевозчик в Крым временно отменяет сборы за возврат билетов в сообщении с полуостровом.
В республике Крым и городе Севастополе 24 июня объявлено днем траура. Мы соболезнуем родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования, – говорится в сообщении.
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С тегами: транспорт в Крыму