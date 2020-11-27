Жена изменила с другом — муж жестоко избил обидчика. Происшествие в Красноперекопске

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске задержали 35-летнего жителя района, который на почве ревности избил своего друга.

Как пояснил задержанный, он находился на заработках в Бахчисарае. Подозреваемому позвонил односельчанин и сообщил о том, что ему надо срочно приехать домой. Телефон супруги не отвечал и разволновавшийся мужчина в течение двух часов приехал домой. Так как двери ему никто не открыл, мужчина стал обходить дом, чтобы постучаться в окно. Заглянув с улицы в спальную комнату, он увидел спящих в обнимку свою жену и друга. Через форточку в ванной обиженный муж попал в свой дом, подошел к супружеской кровати и начал наносить удары руками и ногами по спящему в состоянии алкогольного опьянения другу. Избитого обидчика подозреваемый вытащил за пределы своего дома, — озвучили детали семейных разборок в пресс-службе МВД России в Крыму.