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Жена изменила с другом - муж жестоко избил обидчика. Происшествие в Красноперекопске
фото: Pavlofox (pixabay.com)

Жена изменила с другом — муж жестоко избил обидчика. Происшествие в Красноперекопске

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:28 27.11.2020

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске задержали 35-летнего жителя района, который на почве ревности избил своего друга.

Как пояснил задержанный, он находился на заработках в Бахчисарае. Подозреваемому позвонил односельчанин и сообщил о том, что ему надо срочно приехать домой. Телефон супруги не отвечал и разволновавшийся мужчина в течение двух часов приехал домой. Так как двери ему никто не открыл, мужчина стал обходить дом, чтобы постучаться в окно. Заглянув с улицы в спальную комнату, он увидел спящих в обнимку свою жену и друга. Через форточку в ванной обиженный муж попал в свой дом, подошел к супружеской кровати и начал наносить удары руками и ногами по спящему в состоянии алкогольного опьянения другу. Избитого обидчика подозреваемый вытащил за пределы своего дома, — озвучили детали семейных разборок в пресс-службе МВД России в Крыму.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

Следственным отделением в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Избранная мера пресечения подозреваемому – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Жена изменила с другом - муж жестоко избил обидчика. Происшествие в Красноперекопске

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