Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Животные Крыма | Женщина нашла лисёнка… В Балаклавском округе (Севастополь) введен карантин по бешенству животных
Новости Республики

Женщина нашла лисёнка… В Балаклавском округе (Севастополь) введен карантин по бешенству животных

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 13:01 17.07.2025

Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Балаклавском муниципальном округе из-за выявления случая заболевания бешенством дикой лисы.

В госветслужбу поступило обращение от женщины отдыхающей. Она обнаружила неподалеку от урочища «Инжир» больного лисенка, с ее слов получившего травмы при падении со скалы. Однако с учетом клинической картины у животного,  не исключающей заболевание бешенством, в соответствии с требованиями ветеринарных правил лисенок был помещен на изолированное содержание под наблюдением ветспециалистов.  Проведенные впоследствии лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз бешенство. Контактировавшая с лисенком женщина проинформирована о  немедленном обращении в медицинское учреждение для проведения антирабической профилактики.  В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, в том числе профилактическая вакцинация домашних животных, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Соблюдайте меры предосторожности при встрече с дикими животными: избегайте всяческих контактов с ними, особенно если они сами норовят приблизиться, в случае покусов, оцарапываний незамедлительно обращайтесь в травматологический пункт или  ближайшее медицинское учреждение. Своевременно вакцинируйте против бешенства домашних собак и кошек.

Бесплатную вакцинацию в течение всего года в районах города проводит государственная ветеринарная служба в выездных прививочных пунктах. Актуальные графики работы выездных прививочных пунктов на ближайшую неделю можно найти в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя»: vk.com/sevvetnadzor, ok.ru/vetnadzor, https://t.me/sevvetnadzor, на сайте Правительства Севастополя.

Кроме того, вакцинация проводится в государственных ветеринарных пунктах каждую пятницу адресам:

  •  госветклиника ул. Бутырская, 9;
  • госветклиника ул. Могилевская,16.

Записаться на прием и узнать подробности можно по номеру: +7-978-300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x