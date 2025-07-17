Женщина нашла лисёнка… В Балаклавском округе (Севастополь) введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Балаклавском муниципальном округе из-за выявления случая заболевания бешенством дикой лисы.

В госветслужбу поступило обращение от женщины отдыхающей. Она обнаружила неподалеку от урочища «Инжир» больного лисенка, с ее слов получившего травмы при падении со скалы. Однако с учетом клинической картины у животного, не исключающей заболевание бешенством, в соответствии с требованиями ветеринарных правил лисенок был помещен на изолированное содержание под наблюдением ветспециалистов. Проведенные впоследствии лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз бешенство. Контактировавшая с лисенком женщина проинформирована о немедленном обращении в медицинское учреждение для проведения антирабической профилактики. В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, в том числе профилактическая вакцинация домашних животных, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Соблюдайте меры предосторожности при встрече с дикими животными: избегайте всяческих контактов с ними, особенно если они сами норовят приблизиться, в случае покусов, оцарапываний незамедлительно обращайтесь в травматологический пункт или ближайшее медицинское учреждение. Своевременно вакцинируйте против бешенства домашних собак и кошек.

Бесплатную вакцинацию в течение всего года в районах города проводит государственная ветеринарная служба в выездных прививочных пунктах. Актуальные графики работы выездных прививочных пунктов на ближайшую неделю можно найти в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя»: vk.com/sevvetnadzor, ok.ru/vetnadzor, https://t.me/sevvetnadzor, на сайте Правительства Севастополя.

Кроме того, вакцинация проводится в государственных ветеринарных пунктах каждую пятницу адресам: